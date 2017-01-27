Путин и Трамп поговорят 28 января

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Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу, 28 января, проведут телефонные переговоры. О планах двух президентов сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С осторожностью выстраивать отношения с Москвой призвала новую американскую администрацию британский премьер. Тереза Мэй прибыла в США, в пятницу она проведёт переговоры с Дональдом Трампом, передает "ТВ Центр".

Однако ряд политических советов госпожа Мэй уже позволила себе дать на встрече с руководством Республиканкой партии в Филадельфии. По её мнению, на российском направлении администрации Трампа следует брать пример с Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер: налаживая отношения, общаться с позиции силы. Переговоры с Мэй станут первой встречей Дональда Трампа с лидером иностранного государства в качестве президента США. Главная тема визита британского премьера - обсуждение нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.

Тем временем, о предстоящем телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, он запланирован на субботу, 28 января.