Brexit взбудоражил россиян больше, чем победа Трампа

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Самыми значимыми мировыми событиями 2016 года россияне назвали выход Великобритании из Евросоюза и выборы президента в США. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения. Слово Brexit знакомо 71% опрошенных, а победа Дональда Трампа привлекла внимание 69% россиян.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза, президентские выборы в США и военный конфликт в Сирии – самые значимые мировые события 2016 года по версии россиян, свидетельствуют данные опроса, который проводил ВЦИОМ.

Как пишет газета "Известия", о Brexit слышал 71% россиян. Избирательная кампания в США привлекла внимание 69% соотечественников. За развитием военного конфликта в Сирии следили 67% граждан. События на Украине в прошлом году россиян волновали меньше. В пятерке лидеров - попытка госпереворота в Турции, произошедшая летом 2016 года.

"Это, конечно, был ошеломляющий результат не только для россиян, но и для самих европейцев, и для американцев. На этом фоне последующие неожиданности, например, избрание Трампа, воспринимались с меньшим интересом. Brexit стал первым решительным сдвигом в сторону от устоявшейся парадигмы", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя интерес россиян к теме Brexit.

23 июня в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого с небольшим перевесом победили сторонники выхода из ЕС. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение страны в Евросоюзе, заявил об уходе в отставку.

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