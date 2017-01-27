Сотрудник московского суда жестоко избил экс-возлюбленную

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Сотрудник Кунцевского районного суда Москвы Шамиль Абдулатипов получил полтора года ограничения свободы за жестокое избиение бывшей возлюбленной, которую он безуспешно пытался вернуть. Инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда же Абдулатипова уволили из суда.

Московский суд приговорил бывшего секретаря Кунцевского районного суда Шамиля Абдулатипова, обвиняемого в жестоком избиении экс-возлюбленной, к полутора годом ограничения свободы. Об этом сообщает в пятницу Life.

Инцидент произошел еще в мае прошлого года. По данным следствия, Абдулатипов встретился с бывшей возлюбленной, чтобы наладить отношения с ней. Получив отказ, он пришел в ярость и нанес женщине несколько ударов по лицу, голове и спине. Пострадавшая на некоторое время потеряла сознание, а когда очнулась, сбежала.

Позднее она обратилась в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

После инцидента Абдулатипова уволили из суда, но отпустили под подписку о невыезде. На должности секретаря Кунцевского суда он успел поработать всего пять месяцев.