Пилотажная группа "Стрижи" получит новейшие МиГ-35

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Российская пилотажная группа "Стрижи" будет летать на новейших самолетах МиГ-35. Как сообщил главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев, в ближайшее время летчиков группы переучат на эти истребители.

На новейших истребителях МиГ-35 будет летать пилотажная группа "Стрижи". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главкома ВКС России Виктора Бондарева.

"Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал он.

Испытания самолета поколения 4++ прошли накануне на территории производственного комплекса корпорации "МиГ" в Луховицах в Московской области. За ними в режиме видеоконференции следил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал МиГ-35 "интересной" и "уникальной машиной" с хорошим экспортным потенциалом.

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