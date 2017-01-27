Захарова о Сирии: "Настал момент вложить в руки конституцию и вынуть автоматы"

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В МИД России прокомментировали предложенный Россией проект сирийской конституции. По словам Марии Захаровой, Москва не предлагает какие-либо формы организации сирийского государства, а ставит вопросы перед самим сирийцами. "Настал момент, когда в руки воюющим надо вложить проект конституции и вынуть автоматы", - заявила она.

Встреча Сергея Лаврова с делегатами от сирийской оппозиции прошла в Москве. На неё были приглашены представители всех сил, противостоящих официальному Дамаску, как политических, так и вооружённых группировок. Многие из них не присутствовали на переговорах в Астане, отмечает "ТВ Центр".

Обсуждение их итогов было стало одной из главных тем повестки дня. В ходе встречи часть оппозиции выразила готовность к продолжению консультаций и в женевском формате. Глава российского МИД призвал ООН не затягивать с организацией следующего раунда.

"Отрадно, что даже само объявление о встрече в Астане – подготовка к этой встрече, её проведение – уже послужили стимулом для наших коллег в Организации Объединённых Наций немножко активизировать свои действия и всё-таки объявить о возобновлении межсирийских переговоров в Женеве, хотя вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца. Мы убеждены, что пассивность наших коллег из Организации Объединённых Наций, которые с апреля прошлого года не проводили каких-либо раундов переговоров, является недопустимой", - заявил Сергей Лавров.

В рамках дискуссии участникам будет предложен и подготовленный Москвой проект новой конституции Сирии. Как сообщают в российском МИД, документ разработан с учётом мнений Дамаска, оппозиции и стран региона, однако его редакция не является окончательной. Цель инициативы - начать разговор о политическом устройстве Сирии.