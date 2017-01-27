Путин обсудил с Совбезом отношения России и США

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Сирийское урегулирование и российско-американские отношения стали главными темами совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. В субботу, как ожидается, Владимир Путин поговорит по телефону с Дональдом Трампом.

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает "ТВ Центр". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались социально-экономическая ситуация, а также итоги прошедших в Казахстане переговоров по Сирии. Владимир Путин и участники Совбеза еще раз отметили важность урегулирования конфликта в арабской республике мирным путём и, главное, что в Астане к пониманию этого пришли все стороны.