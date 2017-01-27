Инспектор ДПС рассказал о спасении тонувшей в Москве-реке автоледи

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Офицера ДПС Алексея Коняева, спасшего женщину из тонущей машины, представят к награде. Полицейского уже поблагодарил в своём Twitter Сергей Собянин. "Горжусь поступком Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо!", - написал мэр. Накануне вечером на Ростовской набережной внедорожник занесло на скользкой дороге и он, пробив ограждение, упал в воду.

Сейчас Алексею Коняеву уже ничто не угрожает. Он все еще в больнице, принимает поздравления от друзей и коллег, и готовится к выписке. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Травм никаких, самочувствие удовлетворительное. Ну вот немножко обморозил пальцы", - говорит инспектор 3 батальона полка ДПС ГИБДД ОВД по ЦАО Алексей Коняев.

Алексея ночью доставили в Первую Градскую больницу с общим переохлаждением и обморожением рук. Но врачи говорят - капитан полиции и 34-летняя женщина, которую он спас, легко отделались. На улице было минус восемь, в такую погоду даже несколько минут в холодной воде могут стать роковыми.

Спасатели МЧС при помощи крана вытаскивают черный джип из воды. Но в момент аварии на Ростовской набережной были лишь несколько очевидцев. Николай Солдатенков был одним из случайных свидетелей. На его глазах едущую впереди машину занесло на скользкой дороге.

"Я ожидал, что он начнет тормозить. Но человек дал по газам и уехал прямо в реку. Я и еще один человек остановились, и я не поверил своим глазам. Машина уже на две трети ушла под воду и просто все оторопело смотрели", - рассказывает он.

Автомобиль быстро погружался, никто из очевидцев не знал что делать. Наряд капитана Коняева дежурил, и в этот момент оказался рядом. Медлить было уже нельзя - полицейский обвязал себя веревкой и по плечи спустился в ледяную воду. Льдиной Алексей бил стекло автомобиля, за ним спасения ждала водитель тонущей иномарки.

"Спустились вниз и через разбитое стекло уже со второй попытки я вытащил. Оказалась женщина. Сразу не удалось ее вытащить, потому что маленькое ветровое стекло. Но, слава богу, что держал ее голову наверху и не давал ей захлебнуться", - говорит Коняев.

Алексей рассказывает, что спасали они женщину вдвоём - на помощь бросился еще один из водителей. Говорит, вроде бы его звали Аслан, по другой версии Мурат Шомахов. Но выйдя из воды, он просто сел в свой автомобиль и уехал. Сотрудники московской полиции уже объявили, что ищут этого мужчину, чтобы выразить благодарность.

В руководстве МВД России уже заявили, что капитан полиции Алексей Коняев будет удостоен государственной награды. Если отыщется и второй спаситель, то, скорее всего, наградят и его.

Пётр Вершинин, Владислав Подымский. "ТВ Центр", Москва.