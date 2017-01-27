Опубликовано видео нападения таксиста на мать с ребенком

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту ЧП с таксистом который вытолкнул из машины беременную женщину с ребенком. Мужчине не понравилось, что двухлетний мальчик испачкал ногами сиденье автомобиля. В итоге женщина и ребёнок в больнице, с водителем работают полицейские. МВД опубликовало видео нападения.

Они ехали в поликлинику, а оказались в больнице. Двухлетний Али с сотрясением мозга, а его беременная мама - на сохранении. В тот день машину, как всегда, вызвали через приложение "Яндекс – такси", сообщает "ТВ Центр". От дома до поликлиники — минут 20. Средняя цена поездки 200 - 300 рублей. Водитель однако потребовал заплатить больше - за химчистку.

"В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт. Поводом для которого послужило, что ребенок испачкал ногами сидение автомобиля", - сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Али был на коленях у бабушки. Ноги при этом упирались в спинку переднего сидения. Из дома мальчика вынесли на руках. Сапоги, по словам отца, были абсолютно чистыми. Получив от пассажиров отказ оплатить химчистку, водитель рассвирепел, стал кричать на клиентов и даже распустил руки.

"Это просто неадекватность какая-то. Бабушка, конечно, начала заступаться, и она тоже получила от него кулаком. И как раз у бабушки на руках был ребенок, и они вместе с ним упали на асфальт", - рассказывает отец Али Зафар Исмаилов.

На помощь тут же пришли прохожие, они скрутили мужчину. Пострадавшие отправились в больницу. Таксист — в отдел полиции. 30-летний Нурди уверяет, что беременная женщина и ее мать с ребенком на руках сами набросились на него. Он лишь отбивался.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Таксистом через приложение "Яндекса" он больше не сможет работать.

"Яндекс" нам заявляет: вы знаете, мы не имеем никакого отношения к водителям, у нас гражданские договоры, поэтому мы за них не отвечаем. Поэтому, фактически, каждый из нас, садясь в машину, может оказаться жертвой преступника. Потому что перед нами преступник и компания, к которой мы обращаемся, потому, что мы обращаемся за гарантией, она никакого к этому отношения не имеет. Никакой ответственности не несет", - возмущается адвокат пострадавших Всеволод Сазонов.

Зато должен понести сам водитель. Уголовное дело уже возбудили. Вместе с тем остается множество вопросов. Например, почему ребенка, вопреки правилам дорожного движения, перевозили без специального кресла. Быть может в таком случае и не было бы никакого испачканного кресла, да и этой истории в целом.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров. "ТВ Центр".