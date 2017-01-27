Собянин осмотрел детский "Театр на набережной" после капремонта

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Количество детских кружков и секций в Москве за последние годы выросло. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Центра детского творчества "Театр на набережной". В прошлом году в дополнительном помещении Театра был завершен ремонт. Теперь ребята планируют показывать по 100 спектаклей в год.

В закулисье "Театра на набережной" происходит таинство — московские школьники перевоплощаются в беспризорников. Добровольно. Суровое время революции заставило,

История любви между красноармейкой и белогвардейцем написана Борисом Лавреневым, сообщает "ТВ Центр". Дополненная стихами Хлебникова и Гумилева "бродячая труппа беспризорников и взрослых" сумела поймать дух того времени.

Первый спектакль на новой сцене и мэра Москвы встречают аплодисментами. Центр детского творчества "Театр на набережной" открыт после капитального ремонта.

"У вас замечательный театр. Вообще, в Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое, соответственно увеличилось и количество детей, которые посещают эти кружки. Они стали крупнее, у них стало больше возможностей, развиваются кружки и секции в домах творчества. Один из таких примеров - это удивительный "Театр на набережной", детский театр, который ютился в подвале. Сегодня он получил хорошее помещение, площадь его увеличилась почти втрое. Ну и на самом деле это не какой-то детский кружок, это уже настоящий театр, который может посоревноваться по своему оснащению с взрослыми театрами", - сказал Сергей Собянин.

Современное световое и звуковое оборудование - как во взрослом московском театре, раздвижные перегородки, танцевальный зал и фойе — капитальный ремонт обновил все системы. И пошел на пользу инклюзивному образованию. В Центре дети с особенностями здоровья наравне с другими ребятами творят и созидают.

Если раньше для особых ребят не было подходящей творческой среды, то теперь есть. Здесь помогают разглядеть в себе способности и найти друзей.

С появлением новой сцены у Центра появились и новые возможности. Первая - пригласить учиться еще больше ребят и сделать театральную афишу ежедневной.

Анастасия Мартынова, Александр Савин, Илья Ушаков и Евгений Рыбин. "ТВ Центр", Москва.