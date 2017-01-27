В "Домодедово" изъяли партию рептилий у пассажира из Дубая

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Сотрудники таможни "Домодедово" задержали пассажира, который пытался незаконно провезти из Дубая рептилий и насекомых. Когда нарушитель проходил досмотр, служебная собака по кличке Кира отреагировала на его ручную кладь. В результате у мужчины нашли три сотни ящериц, хамелеонов, тараканов и жуков.

Почти три сотни рептилий и насекомых пытался провезти в "Домодедово" пассажир из Дубая, передает "ТВ Центр". Поймать нарушителя помогла собака по кличке Кира.

Мужчина проходил личный досмотр. При себе имел скромный спортивный рюкзак, который не понравился служебной собаке. Ее подозрения подтвердились, когда таможенники отрыли ручную кладь. В пластиковых коробках и ампулах сидели десятки ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков и сверчков.

12 невольных пленников такого обращения не выдержали и погибли. Остальных удалось спасти. Первыми на свободе оказались хамелеоны. Они с радостью размяли лапки после утомительного путешествия.

"Пассажир пояснил, что приобрел данных животных для личного пользования. Животные, по словам гражданина, были приобретены на местном рынке за 150 долларов. Животные изъяты и переданы в Центр реабилитации диких животных для передержки и восстановления после длительного перелета", - заявила пресс-секретарь таможни "Домодедово" Диляра Белотуркина.

В настоящий момент эксперты проверяют, подпадают ли эти рептилии и насекомые под действие Конвенции о международной торговле, защищающей редких животных, чтобы определить судьбу "живого груза" и того, кто пытался провезти его в Россию.

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