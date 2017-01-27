В Подмосковье горожане "скинулись" на тракториста для уборки снега

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Жители подмосковного Красноармейска устали ждать местных коммунальщиков, расчистив свои дворы от залежей снега за свой счет. С начала зимы уборочная техника до них так и не добралась. Вокруг домов выросли такие сугробы, что припарковаться у подъезда стало просто невозможно. Тогда жители наняли тракториста. И теперь в их дворах чисто и красиво.

Снегопады - это к тратам. Еще немного, и в подмосковном Красноармейске родится новая примета. Дворы здесь не чистят. Потому жители наняли частного тракториста, чтобы хоть как-то спасти положение, узнал "ТВ Центр".

"За всю зиму здесь не почистили ни разу. Трактористу было очень тяжело срезать всю эту накопившуюся наледь, потому что образовалась колея, уже похожая на рельсы и машины все буксовали", - рассказал житель Красноармейска, блогер Андрей Филатов.

Цена вопроса - пять тысяч рублей. И теперь автомобилисты привыкают в новой жизни, безусловно лучшей, чем прежде. Но стоит ли привыкать к хорошему, учитывая нестабильную погоду в регионе - этим вопросом теперь задаются местные жители. Вряд ли зима обойдется без очередного снегопада. А будет снег - будут и траты. К тому же, когда жители проявляют инициативу - чиновникам это нравится.

"Мы как бы выросли в России, и убраться на территории, проявить инициативу жителям разовую и помочь городу убраться - в этом ничего зазорного нет", - заявил начальник местного горхоза Алексей Можаров.

"Скидываться в дальнейшем деньгами мы не должны. Это входит в квитанции за квартиру", - возмутилась жительница Красноармейска Екатерина Шефова.

Власти проблему признали. С начала зимы в городе уборкой занимается новая компания. С объемами она не справляется. Чистит дороги, а на дворах бережет технику и экономит время. Просят отнестись к этому лояльно. Возможно, они научатся работать уже к следующей зиме.

Кристина Одиноченко, Александр Давыдов, Сергей Голиков. "ТВ Центр".

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