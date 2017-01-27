Большой театр покажет оперу "Путешествие в Реймс"

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Очередная премьера в Большом театре. "Путешествие в Реймс" недаром называют интернациональной. В опере, специально написанной к коронации французского короля Карла X, главные партии на российской сцене исполняют американец и итальянка. Спектакль будет идти всего несколько вечеров.

Написанная почти два века назад, опера "Путешествие в Реймс" была сыграна в Париже всего несколько раз, а потом партитура куда-то потерялась. Несколько десятилетий ее восстанавливали по отдельным партиям и собирали по всей Европе.

В России премьера состоялась сначала на исторической сцене Мариинского театра, в Санкт-Петербурге, и вот теперь "Путешествие в Реймс" начинается в Москве, в Большом театре, передает "ТВ Центр".

На премьеру в Москву приехали лучшие голоса мира. Американский тенор Джон Осборн, блиставший на сцене "Метрополитен-Опера", на российских подмостках перевоплотился в русского графа. И, погружаясь в образ, заявил о стремлении лучше понять загадочную русскую душу.

"В Большом театре я проникаюсь этой чарующей атмосферой. Прошлым вечером смотрел балет. Это было настоящее волшебство. Потрясающие декорации! Для меня честь быть здесь, выступать здесь", - заявил Осборн, исполнитель партии графа Либенскофа.

По сюжету, он пленяет своей страстью маркизу Мелибею. В ее роли - итальянка Марианна Пиццолато. Эту партию она исполняла еще у себя на родине, на фестивале, посвященном творчеству великого Россини. Правда, тогда эта была сценическая постановка, теперь же - к юбилею композитора - в Большом ограничились концертной версией.

"Это достаточно сложный вопрос для меня, мне нравится и концертное исполнение, и опера - с костюмами, мизансценами. Конечно, такое чистое пение заставляет нас концентрироваться, чтобы донести до публики весь смысл только голосом. А в полной постановке помогает еще и образ. Но мы все же внесли кое-какие художественные элементы", - рассказала Пиццолато.

Опера создавалась к коронации Карла X во Франции. По сценарию, аристократы, которые едут на эту церемонию, застревают в пути в курортной гостинице и устраивают праздник прямо там.

"Сложнее, наверное, ничего не написано в мире, в мировой вокальной школе, как арии и ансамбли Россини. Это самое сложное, что есть. Здесь нужно обладать огромным диапазоном, ровным голосом, владеть безумными скороговорками на итальянском языке, чтобы каждое слово было слышно. Это сложная работа", - пояснил солист ГАБТ Петр Мигунов.

Почти два десятка сольных партий и ансамбль в 14 голосов. Разобраться в партитуре непросто даже оркестру. Но интернационал на сцене спелся, несмотря на трудности перевода.

"У этого интернационального коллектива есть один общий язык, который называется музыка. И когда музыканты все объединяются - певцы, оркестр, скрипачи - мы все начинаем разговаривать на одном языке", - сказал музыкальный руководитель, дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Сохиев выпускал эту постановку еще в Мариинском театре. Тогда она даже стала лауреатом "Золотой маски". Но на исторической сцене Большого, как когда-то во Франции, опера будет жить всего несколько вечеров. В постоянном репертуаре "Путешествия в Реймс" пока нет, хотя обещают - все зависит от премьеры.

Борис Иванин, Владислав Подымский, Максим Силаев. "ТВ Центр".

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