СМИ: Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций

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Президент США Дональд Трамп подготовил указ об отмене пакета санкций против России. Ссылаясь на неназванные источники, об этом сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье. В Кремле не знают, соответствуют ли действительности эта информация.

США могут отменить антироссийские санкции. Известно, что Дональд Трамп, вступивший в должность президента 20 января, уже подготовил соответствующий указ. Речь идет только о составлении документа, но не о готовности его подписать или сроках отмены санкций.

Официального подтверждения этой информации нет. Ссылаясь на неназванные источники, ранее об этом сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству ничего не известно о подготовке указа по отмене санкций.

"Нет, ничего об этом не известно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента России.

28 января у Трампа запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Информацию о телефонном разговоре Трампа и Путина подтвердил Песков.

"В ходе этой беседы президент Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. Разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - пояснил представитель Кремля.

Источники Reuters подтвердили, что Трамп планирует обсудить с Меркель Россию, но никак не прокомментировали информацию о снятии санкций.

Ранее Трамп неоднократно высказывался об отмене санкций против России. В разговоре с журналистами Times и Bild он заявил о возможном снятии ограничительных мер в обмен на соглашение по ядерному оружию. Отвечая на вопрос The Wall Street Journal, он отмечал, что намерен в первое время сохранить ограничения против Москвы.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", - говорил президент США в другом интервью.

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