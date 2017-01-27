Шувалов сообщил об окончании авиационного спора с Таджикистаном

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Первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил о завершении авиационного спора с Таджикистаном. По его словам, полеты из аэропорта "Жуковский" будут осуществляться на паритетной основе. Летать будут по одной компании от каждой из сторон – "Уральские авиалинии" и Tajik Air.

Авиационный спор России и Таджикистана завершен. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

"Мы все видели, какая была напряженность по авиасообщению. Мы договорились, что в настоящее время из аэропорта "Жуковский" будут выполняться рейсы по одной авиакомпании с каждой из сторон: "Уральские авиалинии" и Tajik Air, то есть на паритетной основе", - сказал он.

По его словам, полеты авиакомпании "Ямал" переносятся на следующий авиационный сезон, если стороны смогут достичь договоренности. При этом стороны заверили, что паритет будет сохранен в любом случае.

"Весной возможно увеличится количество полетов, и если получится, что это будет экономически неэффективным, то вернемся к прежнему графику. Будем соблюдать экономические выгоды сторон", - подчеркнул Шувалов.

В конце декабря 2016 года Россия приостановила полеты компании Solomon Air в Россию. Таким образом российская сторона ответила на то, что Таджикистан не согласовал полеты российской компании "Ямал" из аэропорта "Жуковский". В Душанбе, в свою очередь, заявляли, что "Жуковский" относится к аэропортам Москвы, международные полеты из которых ограничены соглашениями между правительствами двух стран.

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