Новый глава МИД ФРГ заинтересован в хороших отношениях с Россией

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Вступивший в должность министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заинтересован поддерживать плодотворные отношения с Россией. Как сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, в повестке у нового министра значится Россия как важный и крупнейший сосед Европы.

Вступивший в должность новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль намерен поддерживать процветающие отношения с Россией. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Новый глава МИД заинтересован в том, чтобы поддерживать отношения с Россией по возможности процветающими и хорошими. Россия значится в повестке нового министра, иначе быть не может, поскольку она является важным и крупнейшим соседом Европы", - передает его слова ТАСС.

Новый глава МИД сменил на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера, который с середины следующего месяца вступит в должность президента страны. Габриэль, в свою очередь, по-прежнему будет вице-канцлером.

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