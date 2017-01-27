Житель Челябинска грабил один и тот же банк три года подряд

Теги: Уголовное дело суд ограбление банк

В Челябинске осудили мужчину, который три раза грабил один и тот же банк. Отмечается, что он всегда был отлично подготовлен, однако третья попытка оказалась неудачной – злоумышленника задержали.

29-летний житель Челябинска Николай Дрожжин признан виновным по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере", передает "МИР 24". Известно, что мужчина три раза совершал разбойные нападения на одно и то же отделение банка.

Суд назначил грабителю наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии строго режима. Кроме того, Дрожжину предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный отделению банка.

В первый раз преступление произошло в конце 2014 года, похититель унес из кассы более 560 тысяч рублей. Через год его добычей стали 320 рублей, тогда он бросил эти деньги на пол и скрылся. В октябре прошлого года при ограблении банка Дрожжина удалось задержать.

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