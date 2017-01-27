Украинец рассказал о хорошей жизни соотечественников в Крыму

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Гражданин Украины в прямом эфире украинского телеканала NewsOne потребовал объяснений от телеведущих о том, почему Россию в Киеве называют "страной-агрессором". По его словам, Москва заботится об украинцах, живущих в Крыму намного лучше, чем Киев - о гражданах, проживающих на территории Украины.

Житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире заявил, что не понимает, почему Россию в Киеве называют "страной-агрессором". Он подчеркнул, что его украинцы в Крыму сейчас живут гораздо лучше, чем их соотечественники на Украине, пишет "Русская Планета".

По словам телезрителя, представившегося Михаилом, он хотел поменять свою квартиру на жилье в Крыму, узнав о якобы проживающих там украинских патриотах, которые хотят уехать. Однако когда он познакомился с ситуацией поближе, то осознал, что никто покидать полуостров не хочет.

Телеведущим Михаил рассказал, что у жителей Крыма пенсия сейчас выше его собственной в четыре раза. Также у них есть бесплатная медицина и дешевый газ, подчеркнул он. "Вы все часто говорите "агрессор", а меня удивляет – почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? Получается, кто агрессор тогда?", - заявил в прямом эфире гражданин Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума. За воссоединение с Россией проголосовало 95% жителей полуострова. Несмотря на это, в Киеве результаты плебисцита не признали и продолжают называть Россию "страной-агрессором".

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