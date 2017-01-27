Из горящей новостройки на Мосфильмовской спасли 16 человек

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В подвале элитной новостройки на Мосфильмовской улице в Москве произошел пожар. Спасатели успели спасти 16 человек.

16 человек были спасены в пятницу днём из горевшего строящегося здания на Мосфильмовской улице, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, пожар начался на -1 этаже - там загорелся утеплитель. Чёрные клубы дыма поднимались вверх, заволокло и ближайшие улицы. Одному человеку понадобилась медицинская помощь.