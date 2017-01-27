Депутат Госдумы предложил пожизненно лишать прав за непропуск скорой

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По словам Василия Пискарева, необходимо ужесточить наказание за непропуск машин экстренных служб. Как вариант, он предлагает ввести пожизненное лишение прав водителям, которые не уступают дорогу скорым, пожарным и полицейским. Глава комитета Госдумы считает, что действующие в настоящее время меры являются неэффективными.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил пожизненно лишать водительских прав людей, которые не пропускают машины различных экстренных служб. Об этом сообщает ТАСС.

"За те нарушения, которые потенциально могли повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан и наступление общественно опасных последствий, я предлагаю применять более жесткие меры наказания. В частности, по проезду спецтехники, оборудованной спецсигналами. Если не пропускают такую машину, должны быть более жесткие меры: лишение прав на 3, 5, 10 лет и пожизненное как вариант", - сказал Пискарев.

По его словам, в частности, известный случай непропуска скорой на Камчатке означает, что действующие меры наказания оказываются не очень эффективными. Кроме того, Пискарев предлагает ужесточить порядок выдачи водительских прав и их возврата после лишения.

Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за перекрывших проезд автохамов. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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