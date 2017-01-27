Google, Apple и Microsoft встали на налоговый учет в России

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Google, Apple, Microsoft, Samsung, Nintendo, Wargaming, Netflix, ФК "Челси" - всего 39 заявок - встали на учет ФНС России. Компании будут платить так называемый "налог на Google" - НДС с продаж электронных услуг и контента. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Google, Apple, Microsoft, Samsung, футбольный клуб "Челси", Netflix и еще 12 компаний поставили на налоговый учет в России. Они будут платить в казну "налог на Google" - НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции.

Как рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, всего на данный момент заявления подали 39 компаний, в том числе Wargaming и Nintendo. ФНС также ждет заявления от Amazon.

Регистрация продлится до 31 января. Для этого на сайте ФНС создан онлайн-сервис "НДС - офис интернет-компаний".

Закон об уплате налога по ставке 18% с продаж цифрового контента (электронные услуги, игры, музыка, книги и видео) иностранными поставщиками вступил в силу 1 января 2017 года. В случае отказа от уплаты НДС зарубежные интернет-компании будут обвинены в неуплате налогов и сняты с налогового учета на один год с запретом на ведение деятельности в стране.

"Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности, модельная конвенция ОЭСР предполагает такое", - прокомментировал введение налога Мишустин. В свою очередь, Медведев считает, что такого рода налоги эти компании платят и в других странах, "и было не справедливо, если бы эти налоги не взимались у нас".

Согласно оценке замминистра финансов Ильи Трунина, правительство рассчитывает получить от нового налога не менее десяти миллиардов рублей. По его словам, это "на первых порах", в дальнейшем сборы могут быть больше.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 3 июля 2016 года. Он призван выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний. Однако еще на этапе обсуждения этой инициативы в Госдуме представители отрасли отмечали, что российские компании, которые используют иностранные площадки для реализации своего контента, также могут попасть под действие этого закона, и им придется платить налог дважды.

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