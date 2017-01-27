Горбачев призвал Путина и Трампа запретить ядерные войны

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Ядерная угроза реальна, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, в связи с этим Совбез ООН должен провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию о недопустимости ядерной войны. Политик добавил, что такая инициатива должна исходить от президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россия и США должны возобновить диалог друг с другом, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он написал в своей колонке в журнале Time.

Также он отметил, что ядерная угроза кажется ему реальной. По его словам, Совету Безопасности ООН следует провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию. Как передает "Интерфакс", Горбачев утверждает, что в документе должно говориться о недопустимости ядерной войны.

Кроме того, политик подчеркнул, что данная инициатива должна исходить от президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он напомнил, что эти две нации обладают более 90% мировых ядерных арсеналов, и они "несут особую ответственность".

"Отношения между двумя великими державами из плохих превратились в очень плохие за несколько лет. Сторонники наращивания военного потенциала и оборонно-промышленных комплексов потирают руки", - отметил Горбачев.

Бывший президент Советского Союза также подчеркнул, что политики и военные ведут себя враждебно, как никогда прежде. Вместе с тем, все более опасными становятся военные доктрины. Он также напомнил, что ведущие телепрограмм и аналитики подливают масла в огонь, из-за чего, все выглядит так, "будто мир готовится к войне".

Накануне, 26 января, стало известно, что стрелки часов Судного дня, символизирующих возможное приближение глобальной катастрофы, передвинули на 30 секунд вперед. Теперь они показывают время 23:57:30. Эксперты считают основаниями для такого шага, в частности, слова Дональда Трампа, заявившего, что США должны увеличить свои ядерные боезапасы.

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