В Пермском крае 5 человек погибли в результате ДТП

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Под Пермью произошла авария, в результате которой погибли пять человек. В их числе был один ребенок. Еще четверо были госпитализированы в больницу Карагайского района.

В Пермском крае произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, в числе которых один ребенок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы в Центральную больницу Карагайского района.

Авария произошла около 15:30 на дороге "Нытва-Кудымкар".

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