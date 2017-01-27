Суд отказался оспаривать передачу Исаакия РПЦ

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Иск к Комитету имущественных отношений Смольного, в котором оспаривается передача Исаакиевского собора РПЦ не принят к производству судом в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято из-за отсутствия формального решения городских властей.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к производству коллективный административный иск к Комитету имущественных отношений Смольного из-за отсутствия формального решения городских властей. В иске оспаривается передача Исаакиевского собора Русской православной церкви. Как передает ТАСС, решение суда может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде в течение 15 дней.

Иск был подан на прошлой неделе противниками передачи Исаакиевского собора РПЦ, в качестве третьих лиц указаны Комитет по культуре Смольного, Русская православная церковь и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Музеем собор стал в 1928 году, а с 1990 года в нем вновь проходят православные богослужения. Распоряжение о передаче собора Московскому патриархату РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет было отдано 30 декабря 2016 года. Решение приняли на основании ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Это вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией об отмене решения. Против передачи собора выступили в Заксобрании. Соответствующее обращение к патриарху Кириллу написал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В свою очередь, в РПЦ заявили о политическом характере вопроса. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступает с резкой критикой тех, кто возражает против передачи собора. Такой протест он назвал "напрасным трудом".

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