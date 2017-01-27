СКР завершил следственные действия по "делу Гайзера"

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Следственные действия в отношении экс-главы Коми и его сообщников завершены. По итогам их преступной деятельности республике был нанесен ущерб в 3,5 миллиардов рублей. СКР установил ряд фактов получения взяток участниками данного сообщества.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило следственные действия в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, а также его сообщников. Всего в отдельное производство были выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых. В итоге их деятельности Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте СКР.

"Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.

Кроме того, с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения, в ходе которых они дали признательные показания и изобличили соучастников. По данным СК, они также установили ряд фактов получения взяток членами преступного сообщества.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать другие эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, скрывающихся от правоохранительных органов и находящихся в розыске.