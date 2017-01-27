В США раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Трампа

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Советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью американским СМИ рассказала, о чем будут говорить Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в субботу, 28 января. По ее словам, одной из основных тем беседы станет борьба двух стран с радикальным исламским терроризмом.

Одной из главных тем предстоящей беседы президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станет борьба с радикальным исламским терроризмом. Об этом сказала советник американского президента Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу CBS.

Также, по ее словам, лидеры двух государств должны обсудить "то, как взаимодействовать в вопросах, по которым возможно достижение общего понимания", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор друг с другом 28 января. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О возможном разговоре президентов России и США в эти выходные сообщали американские СМИ, ссылаясь на свои источники в Белом Доме. Сам Трамп в интервью Fox News сказал, что рассчитывает на беседу с Путиным в ближайшее время.

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