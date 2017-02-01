Голосование. Если война на Донбассе возобновится, кто победит?

Тема программы "Право голоса”: Украина: обострение. В последние дни на Донбассе произошло резкое обострение обстановки: основной удар украинских сил пришелся на Авдеевку. МИД Украины в обострении ситуации обвинил Россию. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "агрессивные действия Украины" подрывают минские договоренности и, возможно, являются отвлекающим маневром. Если война на Донбассе возобновится, кто победит? У вас есть право голоса - голосуйте.