В США подтвердили, что рассматривают отмену антироссийских санкций
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Вопрос отмены антироссийских санкций находится на рассмотрении, заявила советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй. Об этом она рассказала в интервью Fox News. Ранее о возможном снятии ограничительных мер сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.
Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что рассматривается вопрос отмены антироссийских санкций. Об этом она рассказала телеканалу Fox News, передает ТАСС.
О том, что США могут рассматривать отмену антироссийских санкций, ранее сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье со ссылкой на неназванные источники.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этой информации.
Ранее американский президент уже высказывался за отмену санкций против России. В частности, в разговоре с журналистами Times и Bild он заявил о возможном снятии ограничительных мер в обмен на соглашение по ядерному оружию.
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