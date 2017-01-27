МВД рассмотрит вопрос ужесточения санкций за непропуск скорой

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В МВД выразили готовность рассмотреть возможность ужесточения наказания за непропуск машин скорой помощи. Замминистра внутренних дел напомнил, что в настоящее время за подобное нарушение предполагаются санкции в виде лишения прав сроком на три месяца. Ранее депутат Госдумы предлагал ужесточить наказание для людей, которые не пропускают машины экстренных служб.

МВД России готово рассмотреть возможность ужесточения наказания за препятствование проезда машинам скорой помощи. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"Если мы считаем, что, наверное, общество стоит на том, что такой нормы недостаточно, давайте это рассматривать", - приводит слова Зубова ТАСС.

По его словам, в настоящее время за подобное правонарушение уже предполагается возможность наказания путем лишения прав сроком на три месяца.

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев говорил о необходимости ужесточения наказания за непропуск машин экстренных служб. Он предложил пожизненно лишать водительских прав в подобных ситуациях. По мнению Пискарева, действующие меры наказания оказываются не очень эффективными.

В январе в Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за перекрывших проезд автохамов. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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