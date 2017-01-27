В Литве осудили россиянина за участие в событиях 1991 года

Теги: В мире суд литва

Апелляционный суд Литвы в отсутствие обвиняемого и адвоката приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего командира вильнюсского ОМОНа Владимира Разводова по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу об агрессии против Литвы в 1991 году, тем самым отменив принятый в 2015 году Вильнюсским окружным судом оправдательный приговор.

Этот приговор в Латвии назвали восстановлением исторической справедливости. А все собрание дел по событиям 1991 года чуть ли ни новым Нюрнбергом. Звучит громко, но сравнение вряд ли подходящее. Прокуроры собрали 700 томов, в процессе 69 обвиняемых, но большинство из них судят заочно по статье "Преступления против человечности". Россиянин Владимир Разводов признан виновным, но судьи обвиняемого ни разу не видели. Не видели его и прокуроры. А адвокат вообще на заседании не присутствовал по причине болезни, передает "ТВ Центр".

"Коллегия судей считает, что Владимир Разводов виновен по 100 ст. Уголовного кодекса Литовской Республики – запрещенное международным правом обращение с людьми – и по 103 ст. – нанесение травм, истязание и др. нечеловеческое обращение с людьми, которые находятся под защитой международного гуманитарного права", - говорится в сообщении на сайте суда.

Все эти преступления, по мнению суда, были совершены Владимиром Разводовым в 1991 году во время его службы в вильнюсском ОМОНе. Отбывать наказание - 12 лет заключения - бывший советский боец должен в исправительной колонии, если его задержат. Все это время Разводов живет в Санкт-Петербурге. Говорит: от прессы уже устал, сейчас комментариев не дает. Но журналисты с ним встречались, и тогда он ясно объяснил свое отношение к этому процессу.

"Вы знаете, есть такое слово модное – не парюсь. Мне, собственно говоря, все равно, что там происходит. Это политический фарс, который они хотят завершить, поставить точку, пусть это будет на их совести", - сказал он.

Еще в 1990 году Литва первой заявила о выходе из Советского Союза. Отделение было незаконным, о нем объявили с нарушением Конституции и международных норм, но сепаратистов, объединенных в движение Саюдис, это мало волновало.

В 1991 году ситуация резко обострилась. Литовские националисты начали блокировать работу советских учреждений и перехватывать власть. Москва понимала, что всё выходит из-под контроля. Зато под полным контролем сепаратистов был телецентр, на экране с радикальными призывами выступали лидеры Саюдиса.

"Шла ложь с телевидения, от руководства шла ложь. Ложь, которая не соответствовала действительности. Ведь почему брали телебашню – только чтобы прекратить эту ложь", - рассказал боец вильнюсского ОМОНа в 1991 году Виктор Рощин.

13 января 1991 года советские десантники взяли под контроль телецентр. По данным литовской стороны, тогда по вине властей погибли 14 защитников здания, еще 100 были ранены. Спустя годы реальные свидетели тех событий, рассказывают множество интересных фактов. К примеру, что солдаты стреляли только в воздух холостыми патронами.

По одной из версий, по толпе стреляли с крыш соседних многоэтажек из винтовок Мосина. Были найдены пули и якобы даже задержали нескольких боевиков с такими винтовками. У советской армии того времени табельное оружие - автомат Калашникова. А так называемую "трёхлинейку" можно встретить разве что в музее.

Единственным серьезно вооруженным подразделением в республике оставался вильнюсский ОМОН. Литовские националисты предложили сдаться и присягнуть новой власти. Командир Болеслав Макутынович и его бойцы отказались

Бойцы вильнюсского ОМОНа потом были передислоцированы в Россию. Впрочем, до сих пор эти люди остаются свидетелями произошедшего, что, похоже, многим в Литве не дает покоя. Сегодняшний суд пишет не приговор, он переписывает историю. Причем неудобные факты игнорируются, и опирается обвинение на уголовный кодекс, написанный уже после тех событий. Такие действия незаконны - в июне 2015 года суд оправдал того же Владимира Разводова. Но прокуратура добилась своего в суде высшей инстанции. Показательное наказание должно было состояться любой ценой.

Весь фундамент современной литовской государственности основан на лжи о тех днях. История настолько идеологизирована, что в уголовный кодекс Литвы специально введена статья о наказании за отрицание факта советской агрессии. То есть сомневаться в этом нельзя - окажешься за решеткой. Да и если признать правоту свидетелей, встает вопрос, а была ли оккупация на самом деле. И почему в советской Прибалтике строились сотни заводов и только в одной Литве количество населения увеличилось в 1,5 раза? Теперь из витрины СССР страна превратилось в одно из самых бедных государств Евросоюза, по признанию властей, ее главная проблема – массовая эмиграция. Если так пойдет и дальше, эксперты не исключают: будущее Литвы и литовцев – только в архивах.

"Это борьба с собственными страхами и тенями. Никакого отношения к реальной истории, реальным двусторонним отношениям это не имеет. Естественно, чтобы чего-то добиться, подбираются какие-то самые страшные статьи. В Литве очень любят слово геноцид, там даже есть центр геноцида и резистенции. Причем, геноцид они понимают не столько по отношению к тем евреям, которые уничтожались в Литве нацистами, в том числе с помощью литовских коллаборационистов и во многом с их помощью", - рассуждает Владимир Симиндей.

Сегодня события "13 января" уже открыто называют актом российской агрессии, истерика не просто продолжается - государство это поощряет и спонсирует. На этой неделе оказалось, что российские фильмы, даже анимационные, угрожают национальной безопасности страны. Из Вильнюса то и дело раздаются заявления, что Москва хочет оккупировать Прибалтику и на нашей границе нужно построить защитную стену. Пока на нее денег нет, строительство идет в головах новых поколений литовцев. Чтобы лишних вопросов политикам не задавали.

Пётр Вершинин, Андрей Пашутин, Максим Панкин, Елена Мекертычева, Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".