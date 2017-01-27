На Украине разгорается скандал вокруг министра здравоохранения

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Власти Украины разработали и презентовали уникальную систему страховой медицины. Государство будет платить врачам за каждого пациента 210 гривен, 8 долларов в год. Это государственный тариф, который, по словам недавно назначенного министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, позволяет обеспечить врача финансово и стимулировать уход за всеми пациентами, с которыми заключен договор.

В Незалежной отказываются лечить не только женщин, детей и стариков, но даже и так называемых "героев АТО". Делать это попросту нечем, передает "ТВ Центр".

Минздрав теперь даже называют "министерством смерти". И произошло это после назначения на пост исполняющей обязанности главы ведомства Ульяны Супрун, очередного министра-гастарбайтера. Уроженка США и внучка беглого боевика ОУН объявила старт тотальной реформы, но начала ее весьма своеобразно. Сразу же стала лоббировать закон о трансплантации, согласно которому можно будет пустить на органы любого человека, который не успел написать отказ от трансплантации своих органов ещё при жизни. И кабмин уже согласовал выделение средств на этот законопроект.

"Сводится всё к тому, чтобы вынимать органы у ещё живых людей без их согласия и без согласия родственников. В нашей реальности, как только такие изменения будут приняты, то людей просто будут похищать, убивать, шинковать на органы и завозить потребителям чёрной трансплантологии в Германии, Израиле и США", - рассказал политолог Роман Василишин.

Также Супрун предложила нововведения и в программу борьбы с раком. Министр хочет отказать в господдержке центрам по борьбе с онкологией и сосредоточить силы на профилактике. Чем совершенно шокировала профессиональное сообщество.

"Какая профилактика, каким образом вы будете профилактировать детскую онкологию. Дети ж не курят, не пьют, жиры не употребляют. Люди без роду без племени сегодня появились на Украине и хотят нами вот так вот щёлкать и руководить", - посетовала президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.

Стараниями американки Украина теперь перешла к новой системе якобы честных и некоррумпированных закупок лекарств за рубежом. Они теперь идут через международные организации. Однако зачастую медикаменты поставляются непонятного качества, а иной раз и вовсе без сертификатов. В одной только Полтавской области число осложнений после новых прививок превысило норму в 17 раз. Зато, по словам Супрун, это экономит много денег.

"Вакцины теперь для Украины будут покупать международные организации, та же ООН. Но такой очень простой аргумент. В США утилизация просроченных медикаментов стоит огромных денег. Вот и не трудно догадаться, куда наряду со странами Азии и Африки, пойдут неликвиды из Штатов", - отметил политолог (Украина) Андрей Золотарёв.

На Украине теперь на чём только не экономят. Под сокращение попала даже неотложка. Из бригад скорой помощи уберут врачей, вместо них - фельдшер без высшего образования. Максимум училище, причем, украинское. А буквально на днях Супрун обрисовала будущее медицинской авиации Украины. Уникальные дроны из бумаги и грибов.

"Фантастический исследовательский проект! И это без преувеличения. Одноразовый летательный аппарат, который будет доставлять в труднодоступные места вакцины или любые другие предметы медицинского назначения. Более того, исследователи работают над дроном, который будет состоять из материала на основе грибов, чтобы он мог полностью исчезать после использования. Вы только представьте, скольким украинским воинам удастся сохранить здоровье, если в нашей стране этот или похожие изобретения будут реализованы", - говорит Супрун.

Инициативы и реформы министра взывают массовую и резкую критику и со стороны врачебного сообщества. Причём, даже в относительно благополучной столице. Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова получает всего 9 процентов от необходимого финансирования. И такая ситуация, похоже, везде. Ещё в начале января доктор с мировым именем, директор киевского института сердца Борис Тодуров на своей странице в Facebook обвинил Ульяну Супрун в невыполнении обязанностей, халатности и ни много ни мало в смерти тысяч украинцев.

В ответ хирурга обвинили в сепаратизме на том лишь основании, что он ещё до референдума в Крыму прооперировал маму Сергея Аксёнова. "Начали показывать мой дом, начали обсуждать мою семью, мой диплом и диссертацию. Какие-то сотни людей, которые появились в Facebook пять дней назад, начали обсуждать мою личность. Я не понял неадекватность такой реакции. Я ожидал, что министр после обращения моего позвонит и пригласит на разговор", - рассказал Тодуров.

Но министр прячется от Тодурова. Она занесла его в черный список не только в Facebook, но и на входе в здание министерства здравоохранения. Охранники прославленного врача в задние не пропускают. Впрочем, о произошедшем узнали тысячи людей, многие вышли поддержать врача на улицы и пикетировали здание министерства.

Благодаря скандалу персоной Супрун в итоге заинтересовались многие депутаты. Оказалось, что министром здравоохранения назначили человека, о врачебных навыках которого достоверно известно лишь только то, что она накладывала повязки скакавшим на Майдане. Показывать свой диплом об американском медицинском образовании госпожа министр отказалась наотрез. Бывший главврач Майдана и министр здравоохранения Олег Мусий несколько раз отправлял запросы, но результата так и не добился.

"Так как это персональные данные, и, безусловно, они могут быть разглашены только с согласия самой персоны, я уже в четвертый раз обратился к тому человеку, который носит эти свои персональные секретные данные. И госпожа Супрун написала, что она не желает и не имеет возможности предоставить копию своего диплома. Поэтому у меня вызывает удивление, почему у чиновника такого уровня является таким большим секретом наличие диплома", - отметил народный депутат Украины Олег Мусий.

Уход от ответа на любые неудобные вопросы – стал визитной карточкой Супрун. Она в буквальном смысле сбегает от них даже с заседаний профильного комитета в Раде.

И, тем не менее, похоже, что Супрун чувствует себя в министерском кресле уверенно. Ведь все её начинания поддерживает и явно одобряет премьер Гройсман. Не исключено, что на кресло главы Минзрава и искали именно такого исполнителя, который без лишних вопросов будет чётко следовать наказам сверху. На медицине и сокращении населения в 2016 году сэкономили около миллиарда гривен. В 2017 году цифра увеличится в разы - перед новым годом Супрун подписала приказ, по сути, позволяющий тестировать на украинцах лекарства западных корпораций. Причем, не только на взрослых, но и на детях.

Создаётся впечатление, что население Украины, как это дико не звучит, словно специально хотят проредить, окончательно превратив Украину в полигон для экспериментов и ресурсную базу Запада. А если тот самый закон о трансплантации всё-таки окончательно примут, то в качестве ресурсов выступит уже само население Незалежной.

Николай Сухарев, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр