Собянин поблагодарил спасшего женщину из тонущей машины сотрудника ДПС

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Сергей Собянин поблагодарил инспектора ДПС Алексея Коняева и автомобилистов, которые спасли 34-летнюю девушку из автомобиля, упавшего в Москву-реку в результате ДТП. По словам мэра столицы, он гордится их поступком.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность сотруднику ДПС Алексею Коняеву, а также автомобилистам, которые спасли женщину из внедорожника, упавшего в Москву-реку вечером 26 января.

Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 января 2017 г.

В четверг 26 января автомобиль Subaru Forester в результате столкновения с Land Rover пробил ограждение и упал в воду. Инцидент произошел на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала. Трагедию помогла предотвратить расторопность сотрудника ДПС Алексея Коняева, который спас 34-летнюю девушку, сидевшую за рулем Subaru. Он прыгнул в ледяную воду и разбил заднее стекло автомобиля, после чего, смог вытащить пострадавшую наружу.

На место происшествия тут же были вызваны экстренные службы. Девушку передали сотрудникам скорой помощи. Сам автоинспектор был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей рук. Позднее стало известно, что Алексей Коняев будет представлен к награде.