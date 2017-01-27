СКР завел дело по факту гибели двух рабочих под колесами электрички

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Сотрудниками СК возбуждено уголовное дело после травмирования электропоездом трех рабочих на железной дороге в Москве. Двое из них скончались в результате происшествия. В настоящее время следователи уже допросили членов локомотивной бригады поезда и очевидцев инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух строителей на железной дороге в столице. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Установлено, что в ночь на 27 января на 3 километре станции "Кунцево-2" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) электропоездом сообщением "Москва-Усово" были травмированы трое мужчин в возрасте 32, 33 и 51 года. Двое последних от полученных травм позднее скончались в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, уже допрошены члены локомотивной бригады электропоезда, попутчики и иные очевидцы происшествия.

Ранее сообщалось, что электричка сбила трех рабочих на западе Москвы. Двое из них скончались от полученных травм.

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