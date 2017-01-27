В Москве скончался первый глава ЛНР

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В Москве в своем доме скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов. Как рассказал глава информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик, у политика произошел сердечный приступ.

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов скончался на 47 году жизни в своем доме в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу информационного центра "Юго-восточный фронт" Константина Кнырика.

По его словам, у политика, по предварительной информации, произошел сердечный приступ. "Ему внезапно стало плохо", - сказал собеседник агентства.

Уроженец Таганрога Валерий Болотов был избран на Народном сходе жителей Луганщины врио народного губернатора Луганской области. Его избрали главой ЛНР в мае 2014 года. В августе того же года он подал в отставку. Его пост занял бывший министр обороны Республики Игорь Плотницкий.