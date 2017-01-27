Режим ЧС введен в Пензе после аварии на ТЭЦ

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Губернатор Пензенской области ввел режим ЧС после аварии на ТЭЦ, которая произошла в четверг. По мнению Ивана Белозорцева, это даст возможность привлечь дополнительные силы и средства для решения аварийной ситуации в Пензе.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в Пензе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на ТЭЦ, которая привела к нарушению теплоснабжения в городе. Об этом сообщает ТАСС.

"Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации", - сказал Белозерцев.

Накануне днем на ТЭЦ в Пензе во время гидравлических испытаний произошел резкий скачок давления. В результате происшествия обрушилась кровля здания площадью около 500 квадратных метров. На месте погиб рабочий. Из-за аварии без теплоснабжения остались 75 тысяч горожан, десятки больниц, школ и детских садов.

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