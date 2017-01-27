Неизвестный выстрелил в подростка в Москве

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Неизвестный выстрелил в подростка на Херсонской улице в Москве. Изначально СМИ сообщали, что пострадавший получил огнестрельное ранение, однако в столичной полиции заявили, что нападавший использовал пневматический пистолет. На место инцидента приехали городские службы и скорая помощь.

На юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в подростка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома 24 на улице Херсонская примерно в 19:10. На место происшествия прибыли городские службы и скорая помощь.

Изначально сообщалось, что пострадавший получил огнестрельное ранение. Однако ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает, что подросток был травмирован из пневматического пистолета. Он сам скрылся с места происшествия. По данному факту назначена проверка.