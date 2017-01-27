По всему миру прошли траурные мероприятия памяти жертв Холокоста

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В пятницу во всём мире вспоминают жертв Холокоста. 72 года назад 27 января 1945 года советская армия освободила на территории Польши крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В этот день в синагоги и еврейские общины приносят цветы. По традиции раввины читают поминальные молитвы и зажигают шесть больших свечей в память о шести миллионах убитых фашистами евреев во время Второй мировой войны.

Деревянные простенькие амулеты и сломанные, с редкими зубьями расчески для волос - теперь самые ценные экспонаты. Это всё, что осталось от узников Освенцима. Польский лагерь смерти и сегодня такой же, каким был при фашистах - строгие улицы, мрачные бараки, туго натянутая проволока. Нервы посетителей здесь не выдерживают.

"Я постоянно плачу. Наша психика покалечена. Нас держали в лагере для детей. Надсмотрщики обращались с нами ужасно. Как-то появилась в лагере девочка из Аушвица. Она тут же попросилась обратно, потому что в нашем лагере было ещё хуже", - рассказывает Галина Скалмерска.

Галина Скалмерска сидела в Лодзи, их лагерь назывался "Маленький Освенцим", потому что был для самых маленьких заключенных. Детей фашисты особенно часто использовали как расходный материал для медицинских опытов. Только, по официальным данным, в таких гетто погибло около 1,5 миллионов детей. Советские солдаты, ворвавшиеся в Аушвиц-Беркенау - самый большой лагерь смерти - 27 января 1945 года, обнаружили живыми лишь 7 тысяч человек. Жертв Холокоста в пятницу вспоминают по всему миру. В еврейских общинах, синагогах, музеях зажигают черные траурные свечи.

"Чтобы эта история никогда не забылась, чтобы она была некой прививкой от ненависти, прививкой от безжалостного унижения и уничтожения кого-либо кем-либо. Дай Бог, чтобы эта трагедия никогда не повторилась и даже никогда ничего подобного не повторялось. Это одна из задач памяти дней Холокоста", - отметил глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Порядка 6 миллионов замученных - жертвы Холокоста. Но сколько людей на самом деле уничтожили фашисты, до сих пор точно не подсчитано. Известно, что в основном, это женщины, старики и дети. Олегу Мартковичу было 2 года, когда он получил метку "еврей". А значит, должен был умереть. Но выжил, потому что сироту укрыли совсем незнакомые люди.

В семье Рамбена Шалома есть очень ценная реликвия. Послание из страшного прошлого он достает каждое 27 января. "Это письмо начинается так: перед тем, как я оставлю этот мир, мой дорогой, я хотела бы тебе завещать эти несколько слов. И когда они до тебя дойдут, в живых уже никого не останется", - рассказал профессор еврейского университета в Иерусалиме Рамбен Шалом.

Автор письма – его тетя. В апреле 1943 года Саломея Вокс подробно описывала быт концентрационного лагеря в Тернополе. О том, как издеваются над заключенными, как посылают на изнурительные работы, а потом в топку. Без лишних слов.

Саломею Вокс расстреляли в июле 1943 года. Те немногие, кому удалось выйти из нацистского ада живыми, потом признавались: они научились в Освенциме дружбе. Когда один замерзал под порывами ветра, другие закрывали его своими телами; они просто ничего другого не могли предложить.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".