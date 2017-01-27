Сирийская оппозиция изучает предложенный Россией проект конституции

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Представители сирийской оппозиции намерены создать рабочие группы по вопросам новой конституции и формированию единой делегации на переговорах в Женеве. Об этом сообщили в российском МИД по итогам встречи оппозиционеров с главой ведомства Сергеем Лавровым. Мероприятие прошло в пятницу в Москве.

Представители оппозиционных сирийских сил продолжают делиться впечатлениями от встречи с политиками из Дамаска в Астане. На этот раз в Москве, куда были приглашены российским МИДом, передает "ТВ Центр".

"Мы благодарны России, потому что Россия является очень важной страной в сирийском конфликте. И мы надеемся на сотрудничество во всем, что могло бы привести к политическому решению в нашей стране", - заявил официальный представитель сирийского МИД в 1998 - 2012 годах Джихад Макдиси.

Помимо оппозиции, которая давно поняла важность и необходимость политических переговоров, в Москву приехали и те, кто только сел за круглый стол. Их пока еще называют оппозицией вооруженной. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров всех приветствовал тепло, несколько раз повторив на английском, как много здесь друзей.

Но вот уже во время вступительного слова Сергей Лавров дал понять, что разговор будет серьезным и не терпящим инсинуаций. После встречи в Астане некоторые оппозиционные лидеры поспешили обвинить Россию в навязывании конституции и в пятницу в лицо получили четкие пояснения.

"Вокруг проекта конституции, который был распространен в Астане, ходит много кривотолков. Хотел бы в очередной раз, надеюсь в последний, внести в этот вопрос ясность. Речь идет о предложении, которое передано на рассмотрение самим сирийским сторонам без каких-либо попыток что-либо навязать. Мы убеждены на опыте последних лет, что если не положить на стол конкретные предложения, так можем никогда и не начать конкретную работу. И рассчитываем, что все сирийцы в рамках подготовки к женевской встрече ознакомятся с этим проектом, и он будет стимулировать практическую дискуссию, ориентированную на поиск общего согласия", - отметил Лавров.

На февраль назначены совещания по сирийскому вопросу на полях ООН в Женеве. Первоначальная дата - 8 февраля, но, возможно, встречу перенесут на конец месяца. Сирийская оппозиция планирует выступить единым фронтом. "Для успеха женевской конференции необходимы прямые переговоры. Для прямых переговоров необходимо создать одну делегацию оппозиции, которая будет включать в себя всех, без гегемонии кто-либо", - указал лидер сирийского "Народного фронта" Кадри Джамиль.

Безусловно, на фоне решений, принятых единогласно, существуют и разногласия вполне серьезные. Это, в первую очередь, касается участия курдов в переговорном процессе. Договоренностей достигнуть пока не удается.

"Есть кто-то, кто против участия курдов в переговорах. Хотя все отлично понимают, что без курдов решения сирийского вопроса не будет, потому что курды сегодня, как я сказал, реальная сила, которая контролирует 20 процентов территории Сирии. И реально борются. Единственная сила, которая победила террор в лице ИГ (организация запрещена в России – прим. ред.)", - заявил представитель партии "Демократический союз" Абд Салам Али.

В российском МИД отмечают, что начало вполне продуктивного диалога стало возможным благодаря установившемуся в Сирии перемирию, которое сейчас поддерживают практически все оппозиционные силы страны. "Те, кто присоединился и соблюдает режим прекращения боевых действий, на них не распространяются боевые действия. Те, кто не соблюдает этот режим, все они, так или иначе, являются объектами для уничтожения", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сообщениям сирийского правительства, армия сейчас ведет боевые действия против террористов на юго-востоке от Алеппо. Западные СМИ, в частности The Financial Times, информируют, что боевики "Джебхад ан-Нусры" в ответ на переговоры оппозиции в Астане атаковали их позиции на границе провинций Алеппо и Идлиб. В итоге, против террористов объединились сразу 7 оппозиционных групп, которые перешли в контрнаступление единым фронтом.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".