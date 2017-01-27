Трамп пообещал помочь силам добра не проиграть в борьбе со злом

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Президент США Дональд Трамп сделал заявление по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. В частности, глава Белого дома пообещал, что сделает все, чтобы при его президентстве "силы зла никогда вновь не одержали верх над силами добра".

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все для того, чтобы "силы зла никогда не одержали верх над силами добра". Об этом он сказал в заявлении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

"Во имя погибших я обещаю сделать все, что в моей власти, чтобы за время моего президентства и моей жизни силы зла никогда вновь не одержали верх над силами добра", - подчеркнул он. Глава Белого дома добавил, что любовь и терпимость распространятся по всему миру.

Говоря о Холокосте, Трамп подчеркнул, что осознать аморальность и ужас, с которыми столкнулись невинные люди во время нацистского террора, до конца невозможно. "Вспоминая тех, кто погиб, мы глубоко благодарим людей, рисковавших своими жизнями ради спасения ни в чем не повинных", - сказал он.

В пятницу 27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Освенцим" ("Аушвиц"), где, по разным данным, погибли от полутора до четырех миллионов евреев.

В 2005 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о Дне памяти жертв Холокоста. Инициаторами этого документа выступили Израиль, Россия, Украина, Канада, Австралия и США. Их поддержали еще более 90 государств. Во многих странах мира в память о погибших воздвигнуты мемориалы и открыты музеи.

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