Во время пожара на северо-востоке Москвы погиб человек

Теги: мчс пожар Происшествие москва

Возгорание произошло в квартире жилого дома на Большой Черкизовской улице. В результате пожара один человек погиб, еще двое были спасены сотрудниками МЧС. В настоящее время устанавливается причина случившегося.

В результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы погиб один человек, еще двое были спасены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

"Пожар произошел на пятом этаже в квартире дома №32 на Большой Черкизовской улице. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли двух человек. После ликвидации пожара обнаружено тело погибшего", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причину возгорания в квартире дома.