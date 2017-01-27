Телефонный разговор Трампа с президентом Мексики продлился около часа

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В администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что американский лидер провел телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето. Эта беседа, подробности которой пока не раскрываются, длилась около часа.

Президент США Дональд Трамп провел 27 января телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на AP, беседа длилась около часа.

Факт переговоров, подтвердили, в частности, двое представителей американской администрации. Подробности беседы пока не раскрываются.

Накануне, 26 января, Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с мексиканским коллегой только в том случае, если Мексика начнет уважать его страну.

В тот же день президент Энрике Пенья Ньето заявил, что не поедет на первую личную встречу с американским президентом. Она должна была состояться на следующей неделе. Перед этим Дональд Трамп написал в своем Twitter, что готов отменить переговоры с мексиканским лидером из-за разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.

25 января президент США подписал распоряжения, которые касаются улучшения безопасности страны, а также ужесточения иммиграционной политики Соединенных Штатов. Один из этих документов предполагает строительство стены на границе с Мексикой.

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