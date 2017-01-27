Порошенко предложил модернизировать старые танки, а не делать новые

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Петр Порошенко заявил о необходимости модернизации старых танков вместо производства новых. По его словам, в этом случае у украинской армии станет больше боевых машин. Кроме того, президент Украины отметил необходимость повышать спрос на оружие собственного производства.

Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу не производить новые танки, а модернизировать старые. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Танк Т-84 "Оплот" производится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас возникает вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк", - приводит слова Порошенко ТАСС.

В ходе заседания он также отметил, что необходимо повышать спрос на оружие украинского производства. По словам Порошенко, Украина "твердо и убедительно завоевывает рынок" собственными видами вооружения. Он добавил, что это необходимо, чтобы увеличить источник валютных поступлений в страну.

Ранее сообщалось, что украинские военные не получат новые танки и бронемашины из-за недостаточного финансирования. При этом, в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов) на финансирование обороны и безопасности, что составляет около 5% ВВП страны.

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