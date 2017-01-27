Трамп призвал не спешить с разговорами об отмене антироссийских санкций

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Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции напомнила, что ограничительные меры могут быть сняты только при условии выполнения минских соглашений.

Говорить об отмене антироссийских санкций преждевременно, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает "Интерфакс".

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на хорошие отношения со всеми странами, в том числе, и с Россией. "По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое. Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим", - приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, британский премьер напомнила, что Лондон выступает за сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения. Она добавила, что эту позицию Великобритания отстаивает в ЕС.

В пятницу советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила, что вопрос отмены антироссийских санкций находится на рассмотрении. Ранее о возможном снятии ограничительных мер со ссылкой на неназванные источники сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер, а также эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.

Об увязке антироссийских санкций с выполнением минских соглашений говорил, в том числе, бывший президент США Барак Обама. В свою очередь, в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника.

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