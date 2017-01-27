Число жертв пожара на северо-востоке Москвы достигло двух

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В результате пожара на северо-востоке столицы обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом общее число жертв происшествия достигло двух. Ранее сообщалось, что пожар произошел на Большой Черкизовской улице. Огонь распространился на две квартиры жилого дома. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

До двух человек возросло количество погибших в результате пожара в доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице. Ранее сообщалось об обнаружении тела одного человека.

"При разборе завалов обнаружено тело еще одного погибшего", - приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что возгорание произошло в тамбуре на пятом этаже жилого дома на Большой Черкизовской улице. Затем огонь перекинулся на две соседние квартиры. Прибывшие сотрудники МЧС сумели спасти из помещений семь человек.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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