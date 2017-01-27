Фильм "Рай" Андрея Кончаловского получил "Золотого орла"

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"Рай" признан лучшим фильмом года на церемонии вручения наград кинопремии "Золотой орел". Картина рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что российско-германский фильм не попал в число итоговых номинантов американской премии "Оскар".

Фильм "Рай" Андрея Кончаловского получил российскую кинопремию "Золотой орел" как лучший российский фильм года. Об этом сообщает ТАСС. Церемония награждения проходила в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Помимо фильма Кончаловского, на статуэтку "Золотого орла" претендовали еще четыре картины: "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского.

Ранее на 73-ем Венецианском международном кинофестивале "Рай" получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Кроме того, российско-германская картина вошла в шорт-лист претендентов на награду за лучший иностранный фильм американской кинопремии "Оскар", но не попала в число итоговых номинантов. Фильм рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны. Главную роль в ленте сыграла жена режиссёра Юлия Высоцкая. В фильме также снимались Виктор Сухоруков, Петер Курт и другие известные актёры.

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