Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

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Норвегия обвинила Россию в попытках давления на Нобелевский комитет. Как сообщила информационная служба NRK со ссылкой на норвежские правоохранительные органы, российские спецслужбы пытались предотвратить возможное вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко.

Паранойей назвали в российском посольстве в Осло обвинения против наших дипломатов, которые якобы пытались повлиять на вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передает "ТВ Центр".

Для этого, сообщает Норвежская вещательная корпорация со ссылкой на спецслужбы, было опубликовано подложное письмо от имени тогда еще спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана о поддержке кандидатуры Порошенко со стороны США. После этого к секретарю Нобелевского комитета для беседы пришли два сотрудника нашей дипмиссии, которые на самом деле якобы работали на разведку и намеревались таким образом дискредитировать институт и лично украинского президента. Однако никаких доказательств в пользу этой версии до сих пор представлено не было.

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