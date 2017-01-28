В центре Москвы автомобиль сбил четырех рабочих на тротуаре

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На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент находилась бригада рабочих. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.

В Москве выясняют обстоятельства ДТП на Кутузовском проспекте. Легковой автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта. В этот момент там находилась бригада рабочих, которая чистила снег. Один человек погиб и трое пострадали, передает "ТВ Центр".

Травмы получил и водитель машины. По предварительным данным, он не справился с управлением. Точные причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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