Телефонный разговор Трампа и Путина состоится в субботу в 20:00 мск

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Телефонная беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина намечена на полдень по местному времени (20:00 по Москве). Об этом сообщили в Белом доме.

В субботу вечером, в 20:00 (мск), в полдень по американскому времени, состоятся телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает "Интерфакс".

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это первый телефонный контакт двух лидеров после вступления в должность Дональда Трампа. Ожидается, что во время разговора будет обсуждаться нынешнее состояние российско-американских отношений. Как сообщили в Белом доме, в переговорах примет участие вице-президент США Майкл Пенс.

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