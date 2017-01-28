В Москве за нарушение ПДД задержан автомобиль Мары Багдасарян

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В Москве за нарушение правил дорожного движения задержан автомобиль, в котором стритрейсерша Мара Багдасарян в качестве пассажира ехала после опроса из отдела полиции. Транспортное средство было остановлено в пятницу вечером на Университетском проспекте.

В Москве за нарушение правил дорожного движения задержан автомобиль Мары Багдасарян. В нем стритрейсерша в качестве пассажира ехала из отдела полиции на западе столицы после опроса, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, в пятницу вечером Багдасарян была приглашена в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. После этого девушка с друзьями уехали из полиции, но их автомобиль был остановлен на Университетском проспекте за нарушение ПДД.

Водителя доставили в отдел для разбирательства. После изучения записей видеорегистратора на него составили протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен. "Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей", - уточнил собеседник агентства.

Мара Багдасарян получила скандальную известность в мае прошлого года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроила гонки. Все происходящее транслировалось в Сети.

8 января 2017 года Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов и отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье. Спустя два дня девушка перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь была взята под стражу на 15 суток за прогулы обязательных работ.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Багдасарян оказалась замешана еще в одном крупном ДТП. Несколько лет назад она протаранила автомобиль, за рулем которого находилась беременная женщина.

Инцидент произошел в столице у станции метро "Аэропорт". Спортивный Nissan GTR Багдасарян на скорости 160 километров в час протаранил Infiniti QX, стоявший на дороге в ожидании зеленого сигнала светофора.

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