В Москву на лечение доставили тяжелобольных детей из Донбасса

Теги: Общество мчс дети москва

В Москву на лечение доставлены 13 тяжелобольных детей из Донбасса, самым младшим нет и года. Все они нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи.

Спецборт МЧС доставил на лечение в Москву 13 тяжелобольных детей из Донбасса. Все они нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, передает "ТВ Центр".

Самым младшим нет и года. Сначала пациентов в Ростов-на-Дону привезли сотрудники фонда "Справедливая помощь", основателем которого была Елизавета Глинка. Затем отправили в столицу. Двухчасовой полёт дети перенесли нормально. В пути их сопровождали врачи, психологи и родители. Сейчас формируется новая группа для эвакуации. По данным властей ДНР, только на территории республики с начала конфликта в результате действия силовиков погибли более 80 маленьких граждан, ранения получили около двухсот, 24 ребёнка стали инвалидами.

Читайте также:

Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших в ДТП в ХМАО