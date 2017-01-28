В Москве состоялась премьера оперы "Пассажирка"

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Премьера оперы "Пассажирка" состоялась в День памяти жертв Холокоста на сцене "Новой оперы". По сюжету освобожденная узница Освенцима уже после войны встречается на борту океанского лайнера с бывшей надзирательницей, это становится началом трагической истории.

В Москве в Международный день памяти Холокоста состоялась премьера оперы "Пассажирка". Это музыкальное произведение создал композитор Моисей Вайнберг по мотивам известной повести журналиста и писательницы Зофьи Посмыш, передает "ТВ Центр".

По сюжету освобожденная узница Освенцима уже после войны встречается на борту океанского лайнера с бывшей надзирательницей, это становится началом трагической истории.

У этой оперы тоже сложная судьба. Произведение создано еще в 60-х годах для Большого театра, но было запрещено советской цензурой. Сейчас на сцене "Новой оперы" спектакль поставил режиссер Сергей Широков.

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